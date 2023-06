Oxfam | “Ancora una volta l’obiettivo dell’Europa è negare il diritto di asilo”

...Tosc/ROMA - "Dopo anni di stallo, questa settimana i Ministri degli Interni e della Giustizia dei Paesi Ue hanno la possibilità di cambiare rotta sulle politiche migratorie europee, ma...... mauna volta lorientamento e' rafforzare i meccanismi di respingimento dei migranti, ... E' lallarme lanciato daalla vigilia del Consiglio Ue in programma l8 e 9 giugno, che avra' al ...... mauna volta l'orientamento è rafforzare i meccanismi di respingimento dei migranti, ... È l'allarme lanciato oggi daalla vigilia del Consiglio Ue in programma l'8 e il 9 giugno, che avrà ...

Oxfam: “Ancora una volta l’obiettivo dell’Europa è negare il diritto di ... Il Manifesto

Secondo l'organizzazione, dal vertice "potrebbe uscire un accordo per il controllo delle frontiere, che replica il modello disastroso applicato in Grecia, con la detenzione anche di bambini in centri ...