Orsato | «Parlare dopo le partite è la strada che l’Aia percorrerà | ma non so i tempi e i modi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’arbitro Danieleè stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della 15° edizione di “Primati&Delizie”, la “Festa dello Sport a Gaeta” in collaborazione con il Comune di Gaeta. L’arbitro ha commentato la stagione appena conclusa: «Siamo contenti dal punto di vista arbitrale per la stagione appena conclusa, abbiamo fatto un ottimo campionato, come le squadre». Le parole disul Napoli: «Ha vinto il campionato e quando vince una squadra è perché è la più forte. Non sta a me aggiungere altre parole». Per quanto riguarda il Var: «Non so se ci saranno novità, siamo al quarto anno, si migliora sempre di più e con la confidenza della tecnologia potremo fare ancora meglio». Infinecommenta la possibile novità della prossima stagione: «Sarà lache...