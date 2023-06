Oroscopo Paolo Fox Giovedì 8 Giugno 2023 | Ariete nervoso

Leggi su zon

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’diFox per oggi,La luna è opposta quindi massima attenzione nei rapporti con gli altri. Possono esserci litigi e discussioni con chi vi circonda. Arrabbiatevi se necessario ma poi fate pace. Sul lavoro vi sentite stanchi quindi meglio evitare di strafare. Toro Nonostante la mancanza di energia, hai molti progetti interessanti in cantiere. Ricorda di rimanere calmo e di continuare ad essere la persona onesta e sincera che sei sempre stato. Gemelli I single del segno potrebbero fare incontri interessanti quindi, occhi aperti. Sul piano lavorativo se c’è stato qualche problema, risolverlo in questa giornata sarà un gioco da ragazzi. Cancro In amore c’è un po’ di malumore ma cercate di non farvi condizionare troppo dalle discussioni. Sul ...