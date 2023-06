(Di mercoledì 7 giugno 2023) Giovedì 8 giugno alle ore 14.30, in presenza, il nostro direttore responsabile Eleonora Fortunato, sarà in Parlamento presso la VII Commissione Cultura, per unasulla proposta diC. 835 che vede come primo firmatario il deputato Rossano Sasso, recante "Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del". L'articolo .

Per prepararsi al meglio alla prova preselettiva, la redazione diorganizza una puntata speciale di Question Time , la rubrica di consulenza in onda sui canali social. Martedì 6 ...Ma all'nuovi dubbi, dato che a breve dovrebbe essere avviato anche il corso da 60/30 CFU ...Per accedere al corso di specializzazione sul sostegno ci sono i requisiti ordinari per la...A spiegare i motivi di tale dislivello Sonia Cannas , esperta di normativa scolastica, che durante il Question time in diretta suTV fornisce una spiegazione. Alla domanda ' perché ...

Orizzonte Scuola in audizione alla Camera sul disegno di legge per tutelare il personale scolastico dalle violenze Orizzonte Scuola

Il calcolo delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno può risultare complesso. Diversi quesiti sono stati posti durante la diretta, organizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola, con l’avv ...Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, ...