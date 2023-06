Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme | lei svela cosa è accaduto dopo Madrid

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia traDal. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 si erano detti addio qualche giorno fa, tanto da accusarsi reciprocamente in maniera a dir poco cinica. Erano arrivati persino a smettere di seguirsi sui social e chiedere di non essere accostati l’una con l’altro. Invecebastati pochi giorni per cancellare i rancori ed ecco che la modella venezuelana ha fatto sapere di essere ritornata con il bel veneto. Grande Fratello Vip 7: la quietela tempesta Gli utenti social erano rimasti alla durissima lite traDalche aveva di fatto portato alla rottura. Tra accuse di presunte mancanze ...