Oriana Marzoli Daniele Dal Moro sono tornati insieme

e Daniele Dal Moro dopo la rottura hanno ritrovato la giusta armonia per ricominciare. Intervistati da Chi Magazine , hanno parlato del loro ritrovato amore svelando se parteciperanno, ...Pace fatta trae Daniele Dal Moro . Dopo essersi innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip , la coppia si era lasciata bruscamente e poi si è ritrovata così come racconta tra le pagine di Chi ...e Daniele Dal Moro fanno pace . Dopo le lacrime per una rottura durata solo qualche giorno, sembra che tutto sia tornato alla normalità. La relazione tra i due ex concorrenti del Grande ...

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme nella stessa palestra TGCOM

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Oriana Marzoli racconta in un’intervista al settimanale Chi, come è riuscita a riconquistare Daniele Dal Moro. I due avevano chiuso la loro relazione, ma dopo un gesto da parte dell’influencer ...