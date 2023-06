Operazione riuscita | il mondo tira un sospiro di sollievo per il Papa

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Articolo aggiornato alle ore 18:30. Clicca qui per seguire gli ultimi aggiornamenti AGI - È terminato con successo dopo tre ore all'ospedale Gemelli di Roma l'intervento chirurgico aFrancesco, in anestesia generale. L'di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi non ha registrato complicazioni. A effettuare l'intervento la stessa equipe che ha seguito il Santo Padre due anni, guidata dal professor Sergio Alfieri. La degenza durerà diversi giorni e sono state cancellate tutte le udienze fino al 18 giugno, fa sapere la Santa sede. Il Pontefice lavorerà dal Policlinico. È stata aperta alle 17.45 la tapparella di una delle cinque finestre dell'appartamento al decimo piano riservato alla degenza delFrancesco, segno che Bergoglio è in procinto di rientrare nel suo appartamento per riaversi dall' ...