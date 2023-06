(Di mercoledì 7 giugno 2023) Piero De Luca (figlio del governatore campano Vincenzo) rimosso dalla vicepresidenza del gruppo Pd alla Camera. "Scorie non smaltite delle ultime primarie", lamenta lui. Scoppiano nuove tensioni nel partito per la nomina di Ciani, contrario all'invio delle

Vedo solo un', malgrado si predichi il cambiamento". La reazione di Piero De Luca. Sulla sua pagina 'Facebook', Piero De Luca ha augurato "buon lavoro" al nuovo ufficio di ...Critiche anche dall'ex ministra Marianna Madia, che ha parlato di "un'". Le critiche C'è chi, come l'ex ministro Lorenzo Guerini , ha definito quanto accaduto un 'processo al ...Marianna Madia è ancora più tagliente: "Malgrado si predichi il cambiamento, quella su De Luca è un', che ha preso di mira una persona per il suo cognome, mentre si dovrebbero ...

"Operazione punitiva". E il Pd si spacca sulle armi all'Ucraina ilGiornale.it

De Luca non c'era, mentre non hanno partecipato al voto Guerini, Marianna Madia - che avrebbe parlato di "un'operazione punitiva e senza mordente" - e Piero Fassino. Non ha votato Enzo Amendola, dopo ...Piero De Luca non è più vicecapogruppo del Pd alla Camera dei Deputati e nel Partito Democratico la decisione ha scatenato diverse polemche.