Omicidio Giulia Tramontano | un testimone | “Impagnatiello e la madre si informarono sulle telecamere fuori da un bar”

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e lasidi un bar Alessandroe laSabrina Paulis il 29 maggio, due giorni dopo l’di, sarebbero andati in un bar situato a pochi metri da dove è stato ritrovato il cadavere della ragazza per informarsi sulla presenza diall’esterno del locale. Lo avrebbe confermato ai carabinieri il titolare del bar, che già in un’intervista a La Repubblica aveva fornito la stessa versione dei fatti. La donna, che ha convinto il figlio a denunciare la scomparsa di, era venuta a conoscenza della doppia vita del figlio: a informarla, infatti, era stata la stessa ...

diTramontano, dentro la casa dell'orrore: ecco il piano di Alessandro Impagnatiello per uccidere la fidanzata dalla nostra inviata monica serra 06 Giugno 2023 Dal mattino di venerdì, ...Nell'appartamento in cui è stato commesso l'dia Senago, nel Milanese, è stata rinvenuta una pellicola trasparente compatibile con quella utilizzata per avvolgere il cadavere. Delitto ...Una fotografia a cui lo stesso Impagnatiello faceva riferimento nei messaggi whatsapp inviati anei giorni successivi all', per sviare - secondo gli inquirenti - le indagini sulla ...

Omicidio Giulia Tramontano, trovati documenti e arma del delitto Sky Tg24

Un paio di settimane prima rispetto alla sera del delitto, Alessandro Impagnatiello, che il 27 maggio ha ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese, avrebbe cercato su Internet gli e ...Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa nella casa di Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello, con cui ...