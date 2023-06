Omicidio di Giulia Tramontano | si profila processo con rito immediato per Impagnatiello

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi, da quanto si è appreso e come accade in questi casi, una richiesta dicon, quando le indagini saranno concluse, per Alessandroaccusato dell’di, accoltellata il 27 maggio nella casa della coppia a Senago. Quando avrà raccolto tutti gli elementi la Procura potrà contestare nuovamente nella richiesta di, su cui dovrà esprimersi il gip (con questosi salta l’udienza preliminare), l’aggravante della premeditazione, esclusa nell’ordinanza di custodia. Il termine per chiedere l’è 6 mesi dalla misura cautelare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.