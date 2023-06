NoNewClothes | la sfida social contro il fast fashion

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A partire dal 1° giugno 2023, riparte lachallenge, un’iniziativa promossa dall’organizzazione no-profit Remake. Questamira a spingere i consumatori a riflettere sulle proprie abitudini di acquisto, mettendo in luce l’impatto ecologico ee che lo shopping può avere, nonostante sembri un’attività innocua. L’obiettivo è quello di invitare le persone a non acquistare nuovi capi di abbigliamento per un periodo di 90 giorni. La campagnamira a trasmettere ai consumatori l’importanza di possedere pochi vestiti di alta qualità, prodotti nel rispetto della dignità dei lavoratori e della salute dell’ambiente. Lainvita le persone a resistere alla tentazione di acquistare per almeno tre mesi presso i colossi della moda, in particolare quelli ...