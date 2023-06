Non solo il Principe Harry | tutte le cause dei reali | da condanne per tradimento a scandali sessuali

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilsi è presentato in tribunale per il processo contro il Daily Mirror, ma non è l’unico della famiglia a essere coinvolto in tali situazioni: eccole. Nel corso del processo contro i tabloid,ha attaccato la stampa nonper le intercettazioni bollate come illegali, ma anche per gli articoli in cui insinuavano che non era figlio di Re Carlo e che si drogava. Si tratta del primo Royal sul banco dei testimoni dal lontano 1891, ma negli anni sono stati diversi i membri della casa monarchica britannica ad aver avuto questioni legali. Le(Ansa Foto) – CheNews.itIlha testimoniato all’Alta Corte di Londra per la causa ...