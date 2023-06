“Noi anni luce” | il teen-drama di Tiziano Russo al cinema TRAILER

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La pellicola sarà presentata il prossimo 23 luglio in anteprima al Giffoni Film Festival e sarà nelle sale dal 27 luglio Verrà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 23 luglio, in esclusiva per i 6500 juror di #Giffoni53, ilNoidi, prodotto e distribuito da Notorious Pictures, con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, al fianco di Caterina Guzzanti, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante Laila Al Habash, aldal 27 luglio. Nel film anche il brano originale Mi piace molto del popolarissimo cantautore Aiello, dal 27 maggio disponibile su tutte le piattaforme musicali. A raccontare in anteprima il film ai giurati – provenienti da 30 nazioni – e a rispondere alle loro curiosità saranno proprio i ...

L'homo religiosus che c'è in ciascuno dici ricorda il "cordone ombelicale" con cui siamo ... un uomo buono, ma senza discendenza in quanto celibe, che muore a soli 33di morte violenta. Ma è ...abbiamo scelto d'invecchiare insieme'. Da sei, Italo Bocchino è fidanzato con la chirurga estetica Giuseppina Ricci, 44. Al Corriere della sera hanno raccontato la loro storia d'amore, ...Innovatec annuncia una partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi, da oltre settant'realtà leader in Italia in ambito sanitario - riabilitativo e socio - sanitario. In particolare,...è per...

Al Giffoni Film Festival teen-drama 'Noi anni luce' in anteprima Agenzia ANSA

La pellicola sarà presentata il prossimo 23 luglio in anteprima al Giffoni Film Festival e sarà nelle sale dal 27 luglio Verrà presentato in anteprima al ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...