Nocera Inferiore | accordo Comune-Procura per uso locali ex MPS

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFirmato il contratto di comodato d’uso gratuito deiex Mps della Cittadella Giudiziaria. Il Sindaco di, Paolo De Maio, e iltore della Repubblica, Antonio Centore, hanno firmato questa mattina il contratto di comodato d’uso deiprima occupati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. Questa mattina il Sindaco di, Paolo De Maio, è stato ricevuto daltore della Repubblica, Antonio Centore, per la firma del contratto di comodato d’uso gratuito che destina iprima occupati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena alla Polizia Giudiziaria e ad un ufficio di back office per l’utenza. «Ringrazio il Sindaco De Maio e la Conferenza permanente per la ...