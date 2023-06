Nintendo Direct | rumor parlano di un evento a luglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nuovipreannunciano un possibile nuovo. Scopriamo i dettagli in questa news Siamo ancora una volta in quel periodo dell’anno in cui il mondo del gaming comincia ad essere in fermento per i nuovi annunci in arrivo. Nei prossimi giorni si terranno infatti una serie di altri importanti eventi, come il Summer Game Fest (8 giugno), l’Xbox Showcase (11 giugno) ed il PC Gaming Show (sempre 11 giugno), solo per citarne alcuni. Di conseguenza possiamo aspettarci molte novità, ed è probabile che anchesi farà sentire, dato che, nelle scorse ore, sono iniziati a circolare in rete deisu un presunto nuovoin arrivo a. Sarà vero? Nuovoa ...

... ha dichiarato l'insider nel corso dell'ultimo episodio del podcast Giant Bombcast, "al momento non saprei dire se sarà un vero e proprio, unper i giochi third - party, un ...Con tutti gli showcase che si svolgono questo mese,si è distinta per la sua assenza. Di solito unsi è sempre svolto in prossimità dell'E3 o più avanti a settembre. Quest'anno non sembra essere il caso (salvo un annuncio dell'ultimo minuto), ma Jeff Grubb di Giant Bomb ha sentito ...La data di uscita è stata comunicata durante ila febbraio, che si è aperta con un trailer che mostrava una visuale ravvicinata della telecamera e un nuovo companion simile a un cane. ...

Nintendo Direct, il nuovo evento potrebbe essere vicino Spaziogames.it

N uovi rumor preannunciano un possibile nuovo Nintendo Direct a luglio. Scopriamo i dettagli in questa news ...Nintendo potrebbe prepararsi per un Direct di luglio, schivando le altre vetrine di gioco fissate per questo mese. Questo non è in alcun modo confermato, e l'insider del settore Jeff Grubb ha solo ...