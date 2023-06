Nikita Pelizon e Matteo Diamante insieme in Puglia | svelano il motivo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023)in: l’ex gieffina e il deejayilai fannegli ultimi mesi hanno riallacciato il legame. I due infatti anni fa erano fidanzati ma la loro storia d’amore si è interrotta perdendosi di vista. Lo scorso settembreha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip e in occasione della sua permanenza in Casa, a febbraio ancheè entrato nel reality show come ospite. Durante la permanenza diin Casa,ha avuto modo di riviversi il loro rapporto ed entrambi infatti hanno ritrovato la giusta ...