Chiusura sull'Under 20 checonosce bene: 'Sono molto felice per Nunziata e per tutto il Club Italia. In questi anni ho visto un gruppo di lavoro importante, sono stati anche poco ...Chiusura sull'Under 20 checonosce bene: 'Sono molto felice per Nunziata e per tutto il Club Italia. In questi anni ho visto un gruppo di lavoro importante, sono stati anche poco ...

Nicolato abbraccia Tonali, Scalvini e Kean: "Dovremo fare squadra" La Gazzetta dello Sport

“Le ambizioni sono sempre serie – dice il c.t. Paolo Nicolato -, poi ci sono i fatti che sono più difficili. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento che ho riscontrato in questi ragazzi, in questo ...