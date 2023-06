Nicola Porro a Stasera Italia? Ultime news sul conduttore di Quarta Repubblica

(Di mercoledì 7 giugno 2023)non lascia Mediaset e anzi rafforza la sua presenza sul quarto canale. Il giornalista eromano, che ha appena concluso la stagione dicon un’ospite d’eccezione come Giorgia Meloni, è pronto a fare “doppietta” nella prossima stagione televisiva. Oltre al talk del lunedì sera, infatti, potrebbe ereditare la conduzione dell’access prime time di, al posto di Barbara Palombelli. Una promozione che lo consacrerebbe come uno dei volti più importanti e seguiti del Biscione. La scelta di Mediaset e il contratto diSecondo quanto riportato da Dagospia, Mediaset avrebbe pensato acome sostituto o alternativa alla Palombelli, che terminerà la sua esperienza a ...

sempre più volto centrale di Mediaset, al posto di Barbara Palombelli. La soffiata è arrivata dopo 'il rinnovo del contratto' con Mediaset arrivato nella mattinata di martedì 6 giugno. Il ...Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono diventati da poco marito e moglie, con una romantica cerimonia a Lerici. A officiare l'evento, mentre Giuseppe Cruciani testimone dello sposo. Dopo 7 anni di amore, Groppelli e Sallusti hanno deciso di sposarsi, prima con un rito civile a Milano, officiato dal sindaco Beppe Sala, ...Molto meglio la più istituzionale conferenza stampa di fine anno dove sono tutti cortesi e compìti o il salottino retequattrista diche lunedì sera, non contento del monologo ...

In Rai c'è fermento per confezionare la prossima stagione televisiva, visti i nuovi vertici aziendali, ma anche al Biscione non stanno con le mani in mano. Diversi i rumors che sono ...