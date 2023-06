New York | cielo grigio e sole che scompare | la cenere degli incendi del Canada invade la città

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilsi è velato e ildi Newè diventatoe pesante. Una grossa nube di, causata dagliche stanno devastando il, è arrivata a New, avvolgendo Manhattan di una coltre grigia. I grattacieli sono stati ben presto coperti dallae l'aria è diventata fastidiosa: molti newesi hanno avuto bruciori agli occhi e al naso, centinaia di passanti hanno cominciato per strada a cercare sul cellulare notizie per capire cosa stesse succedendo.

La diga in Ucraina sarebbe esplosa dall'interno. Lo riporta ilTimes citando alcuni funzionari ucraini, con i quali molti esperti sarebbero d'accordo considerato che un attacco di artiglieria o comunque dall'esterno non sarebbe stato in grado di causare ...Stanotte, nel pomeriggio per gli Stati Uniti, asi è tenuta una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza incentrata sull'attacco. La situazione potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" ...- Amici. Molto amici. Allievo e Maestro. Nella lunga parabola della relazione tra Donald Trump e Chris Christie va aggiunto oggi un altro capitolo: avversari. L'ex governatore delJersey ...

Il fumo degli incendi del Canada spegne il sole di New York la Repubblica

4 minuti per la letturaIL CAFFÈ al bar Bronx era d’obbligo. Lo era dopo aver presenziato a un funerale celebrato nella chiesa di piazza Loreto, per fare pausa dalle scartoffie da posto fisso all’Inps ...(Adnkronos) – E’ allarme per l’enorme nube di fumo provocata dagli incendi divampati in Canada. Decine di milioni di persone in Nord America si sono svegliate con pericolosi livelli della qualità dell ...