Nel centenario della nascita di don Milani | un confronto con l’economista Giuseppe Palomba 

(Di mercoledì 7 giugno 2023) All’inizio dei miei studi universitari, presso la facoltà di economia e commercio dell’Università di Napoli, a novembre 1962, tra i docenti del primo anno, ebbi l’onore di seguire un economista, il professorPalomba , che si rivelò un intellettuale eclettico ed attento, capace di intrecciare diversi argomenti di fisica economica, entropia ed economia, valori morali e sociologia ecc., catturando la mia attenzione e suscitando il mio interesse. Dedicò il primo corso all’economia matematica, illustrando l’algoritmo ideato dall’americano George Dantzig nel 1947, consistente in un metodo di calcolo numerico atto a risolvere problemi di programmazione lineare, utilizzato con grande successo nella logistica internazionale del Piano E.R.P. Citato dalla rivista statunitense Computing in Science and Engineering come uno dei dieci migliori algoritmi del secolo, il ...