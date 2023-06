Nazionale femminile di calcio | Julie Piga l’oriunda di Bertolini | dopo la Francia | veste l’azzurro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Anche ladiha la sua oriunda. La selezionatrice azzurra Milenaha deciso di inserirenella lista delle 24 convocate per il raduno di preparazione al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda e per l’ultima amichevole prima della partenza delle Azzurre che il 1º luglio 2023 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara affronteranno il Marocco., classe 1998, nata a Lione, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi, dall’under 16 all’under 23. Difensore solido, piede destro, capace di giocare sia in un reparto a tre che a quattro, si è imposta con la maglia del Fleury 91. La Figc si è inserita e ha strappato l’ok della calciatrice, che ora punta anche una maglia per il Mondiale in Nuova Zelanda. ...