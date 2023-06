Nations League | Roberto Mancini | “Final 4 grande traguardo | complicato comporre la lista dei 23”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Entra sempre più nel vivo il lavoro della Nazionale al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Gli Azzurri proseguono gli allenamenti in vista delleFour di2023 in programma in Olanda nel corso della prossima settimana. Tra una sessione e l’altra il commissario tecnicoha fatto il punto della situazione al sito ufficiale della FIGC. “Essere alla fasee per noi è un. Non dimentichiamo che nel nostro gruppo dic’erano Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, quindi non sarà una cosa semplice. Abbiamo dovuto fare delle scelte: qualcuno è rimasto fuori anche se tutti avrebbero meritato di ...

Il c.t. Mancini con i suoi ragazzi guarderà la finale playoff tra Cagliari e Bari, due squadre, ha detto, arrivate con merito in fondo a un campionato estenuante ...