Nations League di Volley | l’Italia di De Giorgi batte l’Argentina all’esordio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ottawa – 268 giorni dopo la vittoria del Mondiale in Polonia,di Ferdinando Deè tornata in campo per dare il via alla stagione azzurra e lo ha fatto in Canada, come lo scorso anno, trovando di fronte un’Argentina che ha cercato di imporre il proprio ritmo alla gara e lo ha fatto riuscendo a ribaltare i primi due set e gestendo bene un terzo set a senso unico, portando a casa la gara d’esordio col punteggio di 0-3 (22-25, 23-25, 18-25). Il gioco di De Cecco ha permesso ai suoi attaccanti di fare la voce grossa, Lima autore di 17 punti. Tra gli azzurri in campo Porro e Rinaldi dall’inizio, esordienti in una manifestazione internazionale con la maglia della nazionale seniores, spazio anche per Sanguinetti, esordiente anche lui. Sul tabellino delspiccano i 13 punti di Romanò. Serviva rompere il ghiaccio e iniziare ...