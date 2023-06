Nasce il gruppo “Moderati e Riformisti” in Regione Campania | Petitto capogruppo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi forma in Consiglio regionale dellail’. Ne fanno parte Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque e Livioche assumerà l’incarico di capo. “Si lavora per rafforzare, unire ed allargare il centrodestra, un punto di riferimento per la cultura moderata e riformista” – dice il capoLivioche continua – ” saremo in prima linea per costruire una alternativa alla fallimentare esperienza di questa sinistra e, soprattutto, per consegnare alla, in linea con l’esperienza di buon governo nazionale, una proposta seria e credibile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.