Napoli | pronto il tesoretto per il nuovo allenatore | tutte le opzioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il campionato di calcio di Serie A ha chiuso i battenti per quanto riguarda la stagione 2022/23. Con l’ultima giornata del calendario disputata nel fine settimana tra il 2 e il 4 di giugno, va in archivio un’annata che verrà ricordata a lungo, se non altro per i verdetti quanto mai inattesi se confrontati con i pronostici della vigilia. Il Milan campione in carica che ha strappato il quarto posto solamente grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus in sede di giustizia sportiva; la Sampdoria che – a distanza di un solo anno – emula i concittadini del Genoa e retrocede in Serie B (con l’aggravante di una situazione societaria quanto mai complicata); ma soprattutto ildi Luciano Spalletti che è riuscito nell’impresa di assestarsi in vetta fin dall’inizio, scavando un solco sempre più profondo conle potenziali inseguitrici. Dopo ...