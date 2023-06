Napoli pride | Iannone FdI | “Annuncio trionfale fa ridere | tutti i campani sono discriminati”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’con il quale si patrocina ilè da. In una Regione in cui non funziona nulla, dalla sanità ai trasporti, dove si paga l’aliquota Irpef più alta d’Italia per servizi inesistenti, dove siamo ultimi ingli indicatori sociali ed economici, dove non è aperto un solo cantiere per realizzare una sola grande infrastruttura, ad esserei cittadini“. Così, in una nota, senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, commissario regionale del partito ina. “Questa è la triste realtà mentre De Luca e qualche suo assessore si sentono evoluti perché patrocinano un gay ...