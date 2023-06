Napoli | l'assist arriva dal Monaco | una cessione sfuma?

... in circa 4 mesi all'ombra del Torrione ha totalizzato ben otto reti (di cui alcune pesantissime, come la decisiva rete in casa del Villa Literno) e ben quattro. Pietro Guatieri è senza dubbio ...Kvicha Kvaratskhelia rappresenta la più grande sorpresa deltargato Tricolore, con dodici reti e tredicisolo nel campionato di Serie A . Nonostante l'ultimo periodo d'appannamento dal ...Solo la Lazio e poi il Milan sono riusciti a battere ilal Maradona. Luis Alberto 8 Dopo le ... con giocate spettacolari,e soprattutto 10 goal. Uno dei quali è servito per battere la ...

Assist fantacalcio | Napoli-Sampdoria: tutti i +1 assegnati FantaMaster

Il calciomercato del Napoli inizia ad entrare nel vivo: Zielinski è in bilico, De Laurentiis guarda in Liga per sostituirlo ...I viola sfidano il West Ham in finale di Conference. De Laurentiis punta forte su Italiano. Incontro tra Lotito e gli agenti di Luis Alberto. I giallorossi ripensano a Berardi ...