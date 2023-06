Napoli | futuro Osimhen | incontro in vista per il rinnovo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nelle fila delnon starebbe tenendo banco solo la questione allenatore, oltre a quella del direttore sportivo, infatti la dirigenza azzurra starebbe valutando le varie situazioni contrattuali dei giocatori tra cui. Il bomber nigeriano è stato la punta di diamante della stagione partenopea e adesso, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la società campana avrebbe fissato uncon i suoi agenti per delineare il tanto desideratodella punta. Kvaratskhelia,e Kim, obiettivo blindareoltre il 2025 Oltre alle possibili uscite di mercato dal, la compagine azzurra starebbe valutando anche quali gioielli mantenere in organico anche per la prossima stagione calcistica. L’obiettivo della ...

Sono giorni intensi, per De Laurentiis, in cui si deciderà ildel. I prossimi sono di immediata preparazione alle scelte che detteranno il nuovo corso del club: allenatore, direttore ...... che operano in partnership, Bola Management e DodiciPossibilein Italia per Amara Diouf, ... battendo il record di un certo Osimhen (4 reti nel torneo) che l'attuale bomber delraggiunse ...L'ombra di Conte sul collega livorneseSarà di John Elkann l'ultima parola suldi ...tecnico salentino è al momento senza squadra dopo il divorzio dal Tottenham ed è stato accostato al...

Fiorentina-West Ham, Italiano sogna la coppa e il futuro a Napoli ilmattino.it

Le prima finale è andata. Ma quella persa contro l'Inter è stata già messa in soffitta. Oggi per la Fiorentina è una giornata speciale. E per Vincenzo Italiano ...Dejan Stankovic ha annunciato, prima della partita con il Napoli, il suo addio alla Sampdoria. Adesso Radrizzani e Manfredi, alle prese con parecchi nodi societari, stanno valutando alcuni cambi a liv ...