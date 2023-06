Napoli | De Laurentiis | “Perdere 0-4 col Milan | squadra abbordabilissima | mi ha sconcertato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “A me non ha dato molto fastidio la partita di Champions ao o a, mi ha dato molto fastidio in campionato, giocata pochi giorni prima e persa così malamente, quella mi ha, non puoi essere ilche fa quel campionato e poicontro unache in campionato ha fatto molti meno punti di noi e poi è uscita con l’Inter. Nel doppio confronto di Champions ci possono essere state sviste arbitrali e del Var, c’è anche la pecca di aver sbagliato un rigore. A me la partita del campionato mi ha sconvolto, lasciato inebetito. Ma che ci può stare? Ma stiamo scherzando? Non ci può né ci deve stare. Io ancora ci ripenso. La peggiore vissuta in diciotto anni. Mi dicono: si potevaper non fargli capire ...