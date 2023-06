Napoli campione d' Italia | il trionfo dalla parte dei tifosi

Le immagini, raccolte da marzo a giugno 2023, mostrano i momenti salienti del lungo cammino che ha portato ilalla vittoria del terzo scudetto della sua storia. Un emozionante riepilogo realizzato con immagini e voci dei tifosi partenopei: dai primi addobbi in citta' alla gioia finale per il tanto ......edizione del Congresso nazionale della Lice (Lega italiana contro l'epilessia) in corso a...su questi malati in base ai primi dati di uno studio preliminare avviato dalla Lice su undi ...... assegnato a Totò Schillaci, indimenticatodel mondo nel 1990, quest'anno, la seconda ... storico Capo dell'agenzia Ansa ae da tempo presidente Ussi Campania; Pierpaolo Petino direttore ...

Kvaratskhelia, il papà: 'Napoli campione d'Italia, non esiste sensazione migliore' AreaNapoli.it

Le immagini, raccolte da marzo a giugno 2023, mostrano i momenti salienti del lungo cammino che ha portato il Napoli alla vittoria del terzo ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa presentando il doppio ritiro estivo che vedrà impegnata la squadra campione d'Italia.