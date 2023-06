(Di mercoledì 7 giugno 2023) Victorè stato un grande protagonista della vittoria dello scudetto deldi quest’anno. Infatti, i club più importanti lo seguono e sono pronti a spendere cifre importanti per lui. Si punta aSecondo il portale inglese Express, il Manchester United e il Paris Saint Germain sono pronti per acquistare. Il, L'articolo

Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraTutti i movimenti delnel calciomercato estivo 2023 e le voci riguardanti il club azzurro: ACQUISTI: Contini (... c), Veiga (Celta Vigo, c),(...Come confermato anche da The Mirror , ilè pronto ad ingaggiarein caso di cessione di Osimhen . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Victor Osimhen () 52 6. Jonathan David (Lille) 48 7. Robert Lewandowski (Barcellona) 46 8. Enner Valencia (Fenerbahce) 43,5 9. Lautaro Martinez (Inter) 42 9. Folarin(Reims) 42 9. Lois ...

Napoli, Balogun se parte Osimhen: i dettagli DailyNews 24

Calciomercato già molto caldo in casa Napoli. Oltre alle situazioni in essere quali il Direttore Sportivo e l'allenatore, tiene banco anche l'eventuale sostituto di Osimhen.Il Napoli, in caso di partenza del nigeriano, è interessato a Folarin Balogun, 21 anni, calciatore inglese naturalizzato statunitense ...