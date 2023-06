Multa da record per eccesso di velocità | 121 mila euro per 30 km orari in più

L'uomo era stato già multato in passato per lo stesso motivo, dovendo pagare 63.680 euro nel 2018, dopo aver ricevuto unadi 95 mila euro cinque anni prima per lo stesso reato . 7 giugno 2023...da 121.000 euro! Prima di tutto è opportuno ricostruire la vicenda per capire come abbia fatto Wiklof a beccarsi unada 121.000 di euro , una cifra da. Come ha spiegato il ...Un uomo d'affari multimilionario è stato colpito da una delle multe per eccesso di velocità più alte del mondo, 121.000 euro, per aver guidato a 30 km/h oltre il limite, in Finlandia, dove le ammende ...

Finlandia, multa record: 121mila euro per eccesso di velocità Adnkronos

Quando si guida non rispettando i limiti di velocità stradale, si sa, la multa è dietro l'angolo. Forse però Anders Wiklöf, un multimiliardario uomo d'affari finlandese di 76 anni, non immaginava che ...Indispensabili strumenti per dissuadere dal trasformare le strade in piste automobilistiche oppure trucco, nemmeno così sottile, per fare cassa Con l’estate e l’arrivo delle ...