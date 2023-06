Mucca di Bossico | la Lega Anti Vivisezione | “Tolleranza zero | prodotti traumi psicologici”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Siamo davvero così a corto di stimoli da doverci inventare simili modalità di divertimento? Siamo davvero così lontani dal poter percepire un animale come essere senziente?” Inizia così la lettera dellariguardo l’episodio di, in cui unaveniva trascinata di forza all’interno di un locale. “A giudicare dall’episodio dila risposta parrebbe affermativa. Infilare con la forza unain un bar è solo l’ultima manifestazione della totale mancanza di rispetto perpetrata verso quelle specie animali etichettate “da reddito” e che finiscono nei piatti della maggior parte di noi. L’oggettivazione di questi esseri senzienti è disarmante”. “Infierire con palese insensibilità su un bovino spaventato, per il solo intento di divertirsi ...

“No, no, no ragazzi!” ripetono le cameriere che cercano in tutti i modi di fermare i ragazzi protagonisti della bravata. Perché di una bravata in fin dei conti si tratta, anche se non tutti l’hanno ...Bossico. A ben pensarci, più di una mucca ha avuto il suo momento di celebrità. Nel 1970 un’esemplare di razza frisona finì sulla copertina di ‘Atom Heart Mother’, capolavoro dei Pink Floyd ricordato ...