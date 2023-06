MotoGP | l’effetto Ducati tornerà a riempire il Mugello? Verso una crescita dopo il crollo biglietti del 2022?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’edizionedel Gran Premio d’Italia del Motomondiale non è purtroppo entrata negli annali per il trionfo di Francesco Bagnaia, bensì per ildella platea. Impossibile utilizzare un termine differente, perché i dati parlano chiaro. Lo scorso anno si sono registrate meno di 75.000 presenze, a fronte delle 150.000 del 2018. Nell’arco di quattro anni, il pubblico si è dimezzato. Cos’è accaduto nel mezzo? Innanzitutto la pandemia, che nelpoteva ancora condizionare in negativo la voglia di gettarsi in ampi assembramenti di persone. È tuttavia una dinamica secondaria rispetto al fatto che Valentino Rossi abbia appeso il casco al chiodo. Sappiamo bene quanto il Dottore fosse un catalizzatore d’attenzione attorno alla. In tanti si sono completamente disinteressati delle corse motociclistiche nel momento ...