(Di mercoledì 7 giugno 2023) La gara del Mugello occuperà il primo di tre fine settimana consecutivi per ilmondiale, dato che al GP d'Italia seguiranno quelli di Germania e Olanda. "Saranno settimane impegnative, nelle quali ...

"Saranno settimane impegnative, nelle quali lavorare sodo - ha commentato il pilota della Yamaha Fabio, che ha un distacco di 45 punti da recuperare sul leader, Francesco Bagnaia - . A Le ...... perché in questo intervallo di tempo la Ducati dimostra chiaramente di essere lada battere: ... Pecco Bagnaia finì a terra, concedendo un facile successo alla Yamaha di. Già questo è ......tracciato i ragazzi della MotoGP dovranno fare meglio di quanto fatto nel 2021 da Fabio... Ma la cosa che più impressiona qui sono le velocità raggiunte dallein fondo al rettilineo ...

Moto: Quartararo, a Le Mans abbiamo trovato un buon setting - Moto Agenzia ANSA

La gara del Mugello occuperà il primo di tre fine settimana consecutivi per il motomondiale, dato che al GP d'Italia seguiranno quelli di Germania e Olanda. (ANSA) ...Sulla lavagna scommesse di Betaland per il Moto Gp, Bagnaia parte favorito sulle colline toscane per una quota di 2,40. Dietro di lui la prima alternativa è Jorge Martin a 5,50.