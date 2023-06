(Di mercoledì 7 giugno 2023) su Tg. La7.it - Pur rifiutando (per il momento) un incontro con l'inviato della Santa Sede ,oggi per bocca della portavoce degli Esteri "valuta positivamente i...

Mosca ammette: 'positivi tentativi del Vaticano per pace' TGLA7

Pur rifiutando (per il momento) un incontro con l'inviato della Santa Sede, Mosca oggi per bocca della portavoce degli Esteri "valuta positivamente i tentativi del Vaticano di facilitare la fine del ...Guerra ucraina, la diretta di oggi martedì 6 giugno: tutte le ultime notizie. Che sia o meno l'inizio della tanto attesa controffensiva ucraina, il fronte finalmente si muove. Mosca ...