Morto Owen Gingerich | l’astronomo che scoprì il falso Galilei di Napoli venduto in Usa per 500 mila $

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e storico della scienza statunitense, autorità indiscussa nel campo degli studi sugli astronomi Giovanni Keplero e Niccolò Copernico, èall’età di 93 anni a Cambridge, nel Massachusetts. Era professore emerito di astronomia e storia della scienza all’Università di Harvard, oltre che astronomo emerito presso lo Smithsonian Astrophysical Observatory. E’ autore di oltre 200 articoli scientifici e di una ventina di volumi.ha intrapreso un’indagine di tre decenni sul “De revolutionibus orbium coelestium”, il libro di Copernico che per la prima volta confutava le teorie di Tolomeo e i dogmi della Chiesa e proponeva il modello eliocentrico, secondo il quale è la Terra a girare attorno al Sole e non viceversa.di Harvard ha esaminato ...

all'età di 58 anni Ray Stevenson , l'attore irlandese noto per aver interpretato il centurione ... film di Antoine Fuqua con Keira Knightley e Clive, per poi diventare il protagonista dell'...... War Zone , King Arthur , i film di Thor e l'imminente serie Ahsoka , è. Lo apprendiamo da ... Nel film, il suo personaggio si sacrifica in battaglia per aiutare Arthur ( Clive) e la sua ...Ray Stevensonsull'Isola mentre girava un film. L'attore era a Ischia ormai da alcuni giorni ... accanto ad attori del calibro di Ioan Gruffudd , Clivee Keira Knightley . Ma la vera ...

Morto Owen Gingerich, l'astronomo che scoprì il falso Galilei di ... Il Denaro

L’astronomo e storico della scienza statunitense Owen Gingerich, autorità indiscussa nel campo degli studi sugli astronomi Giovanni Keplero e Niccolò Copernico, è morto all’età di 93 anni a Cambridge, ...È morto all'età di 58 anni Ray Stevenson, l'attore irlandese noto per aver interpretato il centurione Tito Pullo nella serie Rai/Bbc/Hbo Roma e, più di recente, il guerriero asgardiano Volstagg nei fi ...