Morte | case distrutte e strade sommerse | il disastro in Ucraina dopo la diga distrutta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Centinaia gli evacuatil'esplosione delladi Kakhovska, avvenuta martedì a circa 70 chilometri a est della città di Kherson, in. Nelle immagini si vedono lee leallagate di Hola Prystan, controllata dai russi, sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Nel frattempo il governatore dell'oblast di Kherson Oleksandr Prokudin ha pubblicato sui social un video in cui si vede la zona adiacente al villaggio di Oleshky situato sulla riva sinistra del Dnepr, inondato dall'acquala distruzione delladella centrale idroelettrica, attribuita da Kiev all'esercito russo. Inoltre ci sarebbero diversi morti per la distruzione della struttura.