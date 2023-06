Morengo | pugnalò il compagno uccidendolo | per Sandra Fratus chiesti 21 anni di reclusione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bergamo. Il pubblico ministero Emma Vittorio ha chiesto una condanna a 21per, la 55enne accusata dell’omicidio del convivente Ernest Emperor Mohamed, avvenuto nell’appartamento di, dove i due abitavano, la sera del 26 novembre 2022. Secondo l’accusa, seppure la donna subiva maltrattamenti dal30enne, non sussiste la legittima difesa. Il difensore ha invece chiesto l’assoluzione, in quanto la donna si sentiva in pericolo di vita. La sentenza il prossimo 14 giugno.