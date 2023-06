Adriano, amministratore delegato del, si è complimentato con la squadra negli spogliatoi dopo la gara contro l'Atalanta. Ecco il ...... così da permettere ai nostri tanti tifosi di venire a supportare la squadra", ha spiega il vicepresidente e amministratore delegato del, Adriano. .: 8. La matricola terribile. Alla sua prima in Serie A dopo 110 anni di attesa i brianzoli ... Scommessa vinta in pieno, quella di Berlusconi e, abili pure nell'affidare la panchina al ...

Monza, Galliani e il discorso alla squadra: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto" La Gazzetta dello Sport

Il Monza termina dunque la sua prima storica stagione in Serie A all’undicesimo posto, ad una sola lunghezza da quella decima piazza indicata proprio da Galliani come obiettivo stagionale ormai undici ...PONTE DI LEGNO/TONALE – AC Monza e il comprensorio Pontedilegno-Tonale annunciano che la squadra biancorossa avrà come sede del ritiro estivo di luglio la località dell’alta Valle Camonica. Per il com ...