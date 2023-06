Monte Compatri | estorsione e violenza | ecco a danni di chi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un uomo di 46 anni di, nei pressi di Roma, è stato vittima di un’e difisica da parte di due conoscenti a cui aveva chiesto un prestito di circa 1.200 euro. Malgrado avesse già restituito più di quanto preso in prestito, i due lo hanno minacciato e aggredito. I due gli hanno rubato le chiavi dell’auto della madre dell’uomo e hanno danneggiato il veicolo. Dopo, i due aggressori hanno danneggiato la casa e l’auto della vittima, lanciando sassi contro la vettura. I carabinieri hanno identificato i responsabili attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e l’analisi dei messaggi minatori inviati. L’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di custodia cautelare, con il 48enne in carcere e il 44enne agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Italia Sera.

