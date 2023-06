Mondiale U20 | Carmine Nunziata | “La Corea è una squadra solida ma noi vogliamo la finale”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Domani sarà il grane giorno. L’Italia Under 20 è pronta per la semidel2023 in corso di svolgimento in Argentina. Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di La Plata alle ore 23.00 gli Azzurrini sfideranno ladel Sud in un match che si annuncia vibrante, per il grande sogno di raggiungere lache si giocherà domenica. Nella giornata odierna il commissario tecnicoha presentato l’attesissima partita (che sarà trasmessa in diretta su Rai2). “Arrivati a questo punto, qualsiasi avversaria sarebbe forte. In più si tratta di una partita secca, da dentro o fuori, l’ultimo ostacolo che ci separa dalladi questoche, sinora, è stato entusiasmante. Comunque parliamo di quattro squadre tutte di alto ...

entrambi giocheranno giovedì 8: Lipani con l'Italia contro la Corea del Sud (ore 23), mentre Matturro con l'Uruguay contro Israele (ore 19:30), è questione di poco per le semifinali del...Leggi anche Under 21: ecco il listone dei 28, Tonali guida l'assalto all'Europa Italia, i convocati per il: Pafundi, Baldanzi e Casadei le stelline di Nunziata Leggi i commenti Calcio: ...... e Marco Mannucci, ingegnere informatico, che ha cominciato a lavorare nel Livorno di Lucarelli, adesso ha 34 anni ed ha già collaborato con la nazionale maggiore femminile durante l'ultimo. ...

Montevago: «Gol al Mondiale U20 Mi accontento della coppa» Samp News 24

Domani sarà il grane giorno. L'Italia Under 20 è pronta per la semifinale del Mondiale 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata alle ore 23.00 gli Az ...(FIGC) - Il conto alla rovescia sta per terminare. La Nazionale Under 20 è pronta a scendere in campo per la semifinale del Mondiale. Nella tarda mattinata argentina si è svolta ...