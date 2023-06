Mondiale Footvolley a Roma | dal 9 al 11 giugno si giocherà per il titolo iridato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il grandesbarca acon un evento pronto a calamitare le attenzioni di tutti i curiosi e gli appassionati di questa disciplina sportiva. Nel quartiereno di Ostia si svolgerà, infatti, ilche assegnerà il primodella storia. Appuntamento per questo weekend (9-11 guigno 2023) per la tre giorni ospitata dal Pinetina Beach Village di Ostia.: un evento che porterà a Ostia 17 Paesi Ildiin programma all’interno dei nostri confini nazionali assegna il primodella storia. Il torneo, patrocinato daCapitale, è in programma il 9, 10, e 11 ...