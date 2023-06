... ossia i bambini delle quinte classi elementari , è stata scelta una'ludica': agli ... E siccome la legalità non va in, l'opera di divulgazione di una 'cultura della legalità' non si ......al Messaggero - Per evitare il racconto del lavoro agile come una sorta di semi -, serve ...(secondo quanto previsto dalla legge 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro inagile). ...... ossia i bambini delle quinte classi elementari, è stata scelta una'ludica': agli ... E siccome la legalità non va in, l'opera di divulgazione di una 'cultura della legalità' non si ...

“Modalità vacanza”: Ivan Rakitic e la sua Raquel si godono mare e relax Golssip