... ed è stata proposta un'indagine socio -di classe sui temi affrontati: attività ... quiz su ambiente, acqua, energia,, rifiuti, sostenibilità, qualità dell'aria, biodiversità. Un ...... 47,9 miliardi per lo sviluppo regionale e la coesione a sostegno della coesione economica, sociale e, nonche' infrastrutture a sostegno della transizione verde e progetti prioritari ...... rispetto a tale profilo, per non più di un ambito. Così da limitare le rinunce. ... Innanzitutto, ladei dirigenti scolastici : esclusivamente per le operazioni dell'anno ...

Mobilità territoriale e mobilità professionale: quali differenze Orizzonte Scuola