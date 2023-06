Mkhitaryan corre contro il tempo | tardi per una maglia dal 1? – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Henrikhsta provando di tutto per recuperare la forma migliore in vista della finale di UEFA Champions Leagueil Manchester City, come afferma TuttoSport CORSAIL– Henrikhè tornato ad allenarsi in gruppo, – come riportato anche da TuttoSport – ma potrebbe non bastare. L’ex giallorosso ha svolto la prima parte insieme al resto della squadra, ma ha effettuato la seconda parte da solo completando la giornata con un programma individuale. Significa che si è lasciato alle spalle l’infortunio muscolare alla gamba sinistra, rimediato sul finire del primodel derby di ritorno della semifinale di Champions League esattamente tre settimane prima, ma non è ancora al 100% della condizione. A questo punto restano solo due allenamenti alla Pinetina ...