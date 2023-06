Mirko Antenucci | foto hard da un falso profilo Facebook dell' attaccante del Bari | a processo una ragazza

Avrebbe creato un falso profilo facebook 'intestato' all' attaccante del Bari ,e avrebbe diffuso foto di parti intime di uomo ad altre persone. Con l'accusa di sostituzione di persona e di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, è finita sotto processo ...Avrebbe creato un falso profilo facebook 'intestato' all' attaccante del Bari ,e avrebbe diffuso foto di parti intime di uomo ad altre persone. Con l'accusa di sostituzione di persona e di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, è finita sotto processo ...Una 23enne della provincia di Lecce è finita sotto processo dopo aver creato un profilo fake spacciandosi per l'attaccante del Bari. Da questo profilo avrebbe inviato a più utenti foto e messaggi dal contenuto esplicito. Per lei accuse di sostituzione della persona e diffamazione aggravata del mezzo di pubblicità. ...

