Mirabelli | “Milan | Maldini e Massara via | scelta che non condivido”

Massimiliano, è un dirigente di calcio molto esperto che ha ottenuto importanti risultati durante la sua esperienza all'Inter e al. Nel club nerazzurro è stato chiamato da Piero Ausilio che gli ha ..."D'altronde continua- , lo zoccolo duro di questoè costituito da giocatori il cui arrivo è un merito proprio di Maldini e Massara. Per me, il giudizio è super positivo, ...A '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano, direttore sportivo del Padova ed ex direttore del: Cosa pensa di quanto accaduto, nelle ultime ore, al'Non si può definire un fulmine a ciel sereno, le frizioni erano note. ...

MILAN, MIRABELLI: “FRIZIONE NOTE, L'ADDIO DI MALDINI NON MI SORPRENDE” - Sportmediaset Sport Mediaset

Massimiliano Mirabelli, è un dirigente di calcio molto esperto che ha ottenuto importanti risultati durante la sua esperienza all’Inter e al Milan. Nel club nerazzurro è stato chiamato da Piero ...Con il finale di stagione che ha dato i suoi verdetti adesso in casa Milan è tempo di calciomercato. Infatti, nonostante la situazione relativa a Maldini e Massara, i rossoneri non starebbero cambiand ...