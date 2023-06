I partecipanti si apprestavano a lasciare il posto quando all'improvviso quello che è stato descritto come un- twister ha sconvolto per qualche minuto i partecipanti. Tende, rifiuti e altri ...... le prime cinque placcatrici del match sono appunto italiane (Tounesi il solito) e ciò ... Epperò non ci sono i- contratti della Fir per una trentina di azzurre che dovrebbero impedire ......Ranking e ha concluso la sua stagionetagliando il traguardo in seconda posizione alla- ... Ex velista olimpico nella classe, ha lavorato per Persico Marine come responsabile della ...

Mini tornado sconvolge un raduno: le tende volano via TGLA7

Durante un raduno al festival musicale di Parookaville a Weeze, in Germania. I partecipanti si apprestavano a lasciare il posto quando all'improvviso quello che è stato descritto come un mini-twister ...