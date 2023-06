Minacce in consiglio comunale a Todisco | indagini chiuse

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Diglielo ache gli spacco la faccia“. Furono queste le parole pronunciate in aula dal presidente deldi Avellino Ugo Maggio e rivolte a Francesco, consigliere delegato alle Aree interne della Regione Campania. Maggio è stato iscritto nel registro degli indagati per lerivolte nei confronti di. Un avviso di conclusione dellepreliminari, quello notificato al rappresentante istituzionale e firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino, Luigi Iglio., riesplode lo scontro tra Maggio e Iannuzzi sulle“Se trovo’o resto ‘nderra! Diglielo A ...

Minacce in Consiglio Comunale, Maggio indagato. Todisco: "Volevo giustizia dal Consiglio Comunale, non dalla magistratura" AvellinoToday

AVELLINO- Il presidente del Consiglio Comunale di Avellino Ugo Maggio chiederà di essere ascoltato dal pm che ha firmato nei suoi confronti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per ...Il presidente del Consiglio Comunale di Avellino, Ugo Maggio, è stato iscritto nel registro degli indagati per le minacce rivolte nei confronti di Francesco Todisco e successivamente registrate nel co ...